Explosion à Bata: Teodoro Obiang Nguema remercie Ali Bongo pour son soutien

Ce lundi 19 avril 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience un émissaire du président de la République de Guinée Équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. En effet, Siméon Oyono Essono Angue, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de ce pays frère était porteur d’un message de reconnaissance après le soutien du Gabon à la suite du drame survenu dans ce pays le 07 mars dernier.

En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération guinéen était porteur d’un message du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Un message dont la teneur portait essentiellement sur les remerciements du chef de l’État équato-guinéen à Ali Bongo Ondimba, après le soutien apporté par ce dernier lors des explosions survenues à la caserne militaire de Nkoantoma à Bata le 07 mars dernier.

En effet, lors de ce drame, le Gabon avait apporté un soutien moral et financier à ce pays frère. Il était donc question pour le chef de l’Etat équato-guinéen d’adresser ses sincères remerciements au gouvernement gabonais, au peuple et au chef de l’État. Pour rappel, cette explosion qui a fait plus de 100 morts et 600 blessés a suscité la compassion et la contribution de plusieurs pays comme l’Espagne et le Gabon qui ont été touchés par l’appel à la communauté internationale du chef de l’État Obiang Nguema Mbasogo.

En outre, les deux hommes ont tenu à saluer également les relations bilatérales qui existent entre la Guinée Équatoriale et le Gabon. Au terme de cette audience, Ali Bongo Ondimba n’a non seulement pas manqué de réaffirmer son engagement dans la reconstruction de ce pays frère et voisin, mais aussi de marquer sa détermination à approfondir les liens qui unissent les deux patries.