Explosion à Bata: le Gabon apporte une aide financière de 500 millions de FCFA

A la suite du drame qui a touché Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, faisant une centaine de morts et des centaines de blessés, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, dépêché à Bata par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a été reçu ce vendredi 12 mars 2021 par le Président de ce pays frère Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Occasion pour le chef du gouvernement d’exprimer, au nom du peuple gabonais, ses condoléances les plus attristées et d’assurer au peuple équato-guinéen du plein et entier soutien du Gabon en cette rude épreuve.

En effet, le Premier ministre était porteur d’un message personnel du numéro un gabonais, et de la Nation tout entière,adressé aux plus hautes autorités et à l’ensemble du peuple de la Guinée équatoriale endeuillé.

Au nom des relations historiques qui le lient à la Guinée équatoriale, le Gabon a tenu à apporter un soutien, outre moral, également financier à hauteur de 500 millions de FCFA afin de venir en aide aux nombreuses populations sinistrées. Un geste de solidarité qui fait suite à l’appel lancé par le Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à l’endroit de la communauté internationale.

Pour rappel, dimanche 7 mars, Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, a été secouée par une puissante explosion d’un dépôt d’armes et de munitions situé dans un camp militaire. La catastrophe a, selon un bilan officiel encore provisoire, fait plus de 100 morts et 600 blessés, ainsi que de nombreuses familles sans abris.