Exilé en Malaisie, Lévy Madinda veut «revenir à son meilleur niveau»

Il n’a que 28 ans et pourtant a déjà pas mal bourlingué. Du Stade Mandji au Celta Vigo en Liga, en passant par l’Asteras Tripolis en Grèce ou encore Ankara Keçiörengücü en Turquie, le milieu international gabonais Lévy Clément Madinda peut nourrir quelques regrets. Alors qu’il vient de poser ses valises en Malaisie pour un nouveau challenge pour le moins exotique, le natif de Libreville se dit néanmoins prêt à « revenir à son meilleur niveau » comme on peut le souligner dans une interview accordée à nos confrères de L’Union.

A l’inverse d’un Aaron Boupendza qui marche sur l’eau cette saison avec déjà 18 buts inscrits en Süper Lig, l’ancien grand espoir du football gabonais Lévy Madinda patauge. Il faut dire que le natif de Libreville où il a effectué ses premiers dribbles, a vécu une nouvelle traversée du désert après avoir su rebondir du côté d’Ümraniyespor en D2 Turque il y a deux saisons.

En effet, celui qui était considéré comme le joueur le plus talentueux de sa génération aux côtés d’Alexander Ndoumou notamment, n’a pas été en mesure de confirmer tous les espoirs placés en lui en dépit de débuts prometteurs du côté du Celta Vigo en Liga. Un club pourtant réputé pour former des cracks à l’image de David Silva qui a longtemps fait les beaux jours de Manchester City.

Ainsi, après un bon passage à Ümraniyespor et une aventure intéressante à Keciörengücü, l’ancien du Stade Mandji a vécu un nouveau calvaire du côté de Giresunspor où « le coach lui a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui ». Une nouvelle désillusion pour celui qui était de nouveau appelé en sélection pour défendre les couleurs de son pays aux côtés d’Aubameyang and Co.



Désormais exilé en Malaisie où il entend se relancer et être le nouveau roi de Sabah, celui qui s’est récemment dit « honoré d’avoir pu jouer contre Messi » chez nos confrères de L’Union, entend donc retrouver ses jambes, même s’il nourrit quelques regrets. « Compétiteur », Lévy Madinda souhaite donc avec ce nouveau challenge, faire parler la foudre.