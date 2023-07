Examen collégial CNUCED : le Gabon gratifié à Genève pour la protection du consommateur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Deuxième pays africain à se soumettre à l’Examen collégial volontaire du droit et de la politique de la protection du consommateur, le Gabon a été classé parmi les bons élèves. Du 3 au 4 juillet 2023, les experts de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) passent au crible les efforts consentis par les pouvoirs publics tout en leur recommandant des actions ciblées.

Un an après s’être soumis à l’Examen collégial volontaire du droit et de la politique de la protection du consommateur à Genève, le Gabon via une délégation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduite par Luther Steeven Abouna Yangui. Une représentation judicieuse qui témoigne l’ouverture de l’État gabonais à l’échange des meilleures pratiques et à mieux protéger ses populations.

Le cadre institutionnel : atout phare de la protection au Gabon

Scrutant point par point les atouts et faiblesses de la stratégie gabonaise, les experts de la CNUCED et les pairs examinateurs des États-Unis, du Vietnam et du Maroc ont validé les mécanismes mis en branle. D’ailleurs dans les conclusions du rapport provisoire, il est indiqué que « la protection du consommateur au Gabon est une préoccupation constante des pouvoirs publics ».

Mention spéciale pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Laquelle exploite, à bon escient, les leviers de la protection efficace des consommateurs. Il s’agit entre autres de la prévention qui intègre l’information et l’éducation des consommateurs. À cela s’ajoutent le contrôle préalable de la qualité des produits, la promotion et les mesures curatives.

Une législation sous-régionale efficace

Donnant les conclusions de cette évaluation qui prendra fin le mardi 4 juillet 2023, le Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la protection du consommateur a salué le cadre réglementaire en la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC.

Le directeur général de la DGCCRF Luther Steeven Abouna Yangui entouré des délégués du Maroc, l’un des pairs examinateur © GMT

À cela s’ajoutent les Règlements COBAC R-2020/04 du 30 juillet 2020, N° 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020,N° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018, 04/19 CEMAC/UMAC/CM du 10 août 2020 et le N° 06/07–UEAC-082-CM-15 du 19 mars 2007. Lesquels sont observés par le Gabon afin de pallier l’absence de « loi spécifique sur la protection du consommateur ».

Problèmes objectifs à solutionner

En mission d’apprentissage à Genève, la DGCCRF et les experts d’autres secteurs, ont pris note des carences à combler. Il s’agit de « l’absence d’une culture du consumérisme, la faible appropriation des principes protecteurs par les consommateurs, mais aussi et surtout à l’insuffisance des moyens humains et financiers adéquats pour réaliser les missions et objectifs fixés ».

Il n’est pas à perdre de vue l’absence de véritable interaction-collaboration entre les acteurs du dispositif créé par l’existence des textes législatifs et réglementaires. Une situation qui constituerait déjà un frein à la mise en œuvre effective de cette dynamique gouvernementale. Aussi, étendre la protection du consommateur à tous les champs de l’activité économique. Et bien sûr, favoriser l’accès à la justice des consommateurs.