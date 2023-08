Mike Jocktane : « Je ne reviendrai pas sur la dépénalisation de l’homosexualité »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de son émission, Spécial Présidentielle, Le Canapé Rouge recevait ce mardi 8 août, le candidat à l’élection présidentielle du 26 août, Mike Jocktane. Occasion a été donnée à ce dernier de revenir sur la brulante question de la dépénalisation de l’homosexualité. À ce propos, le candidat a affirmé qu’en cas d’élection à la présidence, il ne remettra pas en cause cette réforme du Code pénal.

Sous Mike Jocktane, le Code pénal ne fera pas l’objet d’amendement supplémentaire dans sa partie consacrée à la dépénalisation de l’homosexualité. C’est en tout cas ce que l’évêque a proposé lors de son passage à l’émission Le Canapé Rouge, Spécial Présidentielle 2023, concoctée par la rédaction de Gabon Media Time.

Aucune discrimination d’homosexuels constatée au Gabon

Si l’on en croit le candidat à l’élection présidentielle d’août 2023 qui ne souhaite pas remettre en cause la loi de 2020 sur la dépénalisation de l’homosexualité, les personnes homosexuelles ont toujours vécu en bonne intelligence avec le reste de la communauté. Un constat qui selon Mike Jocktane rend inutile toute nouvelle légifération sur la question.

Tout en dénonçant la « façon cavalière » avec laquelle la procédure législative a été menée, l’homme de Dieu l’a assuré « Moi président, je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été fait parce qu’en réalité, les personnes homosexuelles n’ont jamais été discriminées au Gabon ».



Toutefois, restant ferme sur ses principes religieux, Mike Jocktane n’entend pas non plus ouvrir des droits supplémentaires aux personnes homosexuelles. « Il n y aura pas de mariage pour tous ici, car le mariage, c’est l’union entre un homme et une femme », a-t-il martelé. Considérant que la sexualité relève de la sphère privée, il entend respecter les choix de ces minorités sexuelles, « à condition que ces pratiques soient menées dans le cadre de leur vie privée ».