État de droit: le Gabon classé 126e au monde sur 140 pays

C’est le mercredi 26 octobre dernier que l’organisation indépendante World Justice Project (WJP) a rendu public son nouveau rapport sur l’État de droit. Comme l’année écoulée, le Gabon dégringole au classement pour se positionner à la 126e place mondiale sur 140 États. Sur le continent africain, notre pays est 30e sur 34 pays avec un score de 0,39 point.

Pour la Directrice exécutive de World Justice Project, ce classement révèlerait le réel niveau de démocratie au Gabon en constante chute. « Nous sortons de la pandémie, mais la récession mondiale de l’état de droit continue », a souligné Elizabeth Andersen. Non sans manquer de rappeler que « l’Etat de droit est une question d’équité c’est-à-dire de responsabilité, d’égalité des droits et de justice pour tous».

Au niveau mondial, le Danemark occupe la première. Sur le continent, c’est le Rwanda qui se classe à la première place et la 42e mondiale. Sur les 8 critères retenus, le Gabon enregistre 0,63 et 0,47 pour ce qui est de l’ordre et sécurité et l’application des règlements. Les droits fondamentaux, la justice civile et la justice criminelle à 0,44; 0,37 et 0,30. Quant aux entraves au fonctionnement de l’exécutif et l’absence de corruption, le Gabon obtient 0,30 et 0,24.