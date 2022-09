Établissements scolaires: le problème des sanitaires accentué par le manque d’eau

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la rentrée scolaire a débuté le lundi 5 septembre 2022, de nombreux problèmes devenus récurrents dans les écoles demeurent, notamment le problème lié au manque de sanitaires. Une situation accentuée par le manque d’eau et pour laquelle le gouvernement par l’entremise de son ministère de l’Éducation nationale traîne à proposer des solutions idoines.

En matière d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire, le Gabon a encore du pain sur la planche, notamment pour les populations vulnérables. Une situation qui peut exposer élèves et corps administratif à des maladies intestinales chroniques et qui perdure malgré l’intervention en 2021 du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), lequel comptait mobiliser les partenaires clés pour soutenir le gouvernement autour d’un programme national sur l’EHA dans les écoles. Le but étant d’atteindre les ODD 4 et 6 à l’horizon 2030.

Les rares établissements qui ont le privillège d’en disposer sont confrontés au manque d’eau à l’origine de l’insalubrité dans ces lieux d’aisance. Une situation déplorable qui a pour conséquence de les tenir hors d’usage. Pour leur part, les responsables administratifs essaient tant bien que mal de trouver des solutions idoines. « Nous n’avons pas d’eau. Nous sommes obligés de faire appel aux pompiers, à la SEEG pour nous en fournir. Avec l’aide de l’APE, nous essayons de rendre les toilettes salubres. Encore que sans eau, les WC ne sont pas dans des conditions d’utilisation souhaitées » a déclaré Grégoire Ombango, le proviseur du lycée d’Application Nelson Mandela à nos confrères du quotidien L’Union.

On comprend alors que l’absence des lieux d’aisance dans les écoles devient préjudiciable pour la vie en milieu scolaire. Alors que l’année académique 2022-2023 se profile à grands pas, il semble que les écoles, sous la tutelle du ministère de l’Education nationale dirigé par Camélia Ntoutoume-Leclercq, ne soient pas parés à accueillir convenablement les apprenants.