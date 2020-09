ESCA de Casablanca pour une formation d’excellence et un accompagnement rapproché des étudiants

ESCA est une Business School internationale à Casablanca, au Maroc et la seule institution d’Afrique Francophone qui détient la prestigieuse accréditation AACSB. ESCA fait ainsi partie du cercle très fermé des 5% de Business Schools Mondiales ayant cette reconnaissance internationale, à l’instar de grandes institutions mondiales ou européennes, telles que Harvard Business School, Stern School of Business de New York University, ESSEC Business School, HEC Paris, HEC Montréal.

Les étudiants de ESCA Ecole de Management, bénéficient d’une formation d’excellence et d’un accompagnement rapproché. Ils accèdent à un réseau de 108 partenaires dans le monde répartis sur 5 continents, pour des semestres d’échanges et des doubles diplômes avec d’autres établissements prestigieux. Les formations dispensées à l’ESCA répondent pleinement aux exigences du marché du travail et aux attentes des élèves et des parents.

Ces étudiants sont encadrés par un corps professoral dont la qualité des profils correspond au plus haut standard dans l’enseignement et la recherche en management.

L’accréditation AACSB offre à nos étudiants une reconnaissance internationale de leurs diplômes. Ainsi, nos diplômés peuvent poursuivre des études dans les institutions académiques internationales les plus prestigieuses et/ou réussir une carrière professionnelle à l’échelle internationale. Elle permet aussi, à nos lauréats de renforcer leur employabilité et leur capacité à développer des carrières distinguées. Les enquêtes de AACSB démontrent que les écoles accréditées AACSB forment les leaders les plus influents et que leurs lauréats bénéficient des meilleurs débouchés académiques et professionnels.