Ernest Ndassiguikoula: «le mariage coutumier est le trait d’union entre les peuples du Gabon»

Actuellement en examen au sein d’une commission mixte regroupant députés et sénateurs la la proposition de loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier en République gabonaise n’a pas fini de susciter moult débats au sein de l’opinion. Au cours de l’émission Le Canapé Rouge qui sera diffusée ce mardi 29 septembre 2020 sur la page Facebook de Gabon Media Time le sénateur Ernest 0Ndassiguikoula n’a pas manqué d’expliquer l’importance que revêt cette légalisation notamment sur le plan social.

Si lors de son exposé devant les membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des droits de l’Homme de l’Assemblée nationale, l’initiateur de cette proposition de loi est longuement revenu sur les avantages que procurerait la légalisation du mariage coutumier, durant l’entretien accordé à Gabon Media Time, Ernest Ndassiguikoula a expliqué que ce type d’union, très prisé par les Gabonais, constituait un élément essentiel de l’identité culturelle des peuples.

En effet, le vénérable sénateur a relevé que le cérémonial du mariage coutumier avait largement dépassé le mariage civil et que cette union devenait un moyen de consolider les liens entre les Gabonais. « C’est tout un processus qui fait que c’est émouvant et c’est vraiment très important. Le mariage coutumier met en exergue les échanges, échange de point de vue, échange d’idées, échanges de biens et échanges en tout genre. Il y a une forme d’homogénéisation de la Société à partir de ce mariage », a indiqué le sénateur du département de la Bayi-Brikolo.

Par ailleurs, le vénérable Ernest Ndassiguikoula a fait remarquer que le mariage coutumier jouait un rôle essentiel dans la consolidation de l’unité nationale. « C’est pas le mariage civil qui unifie la société gabonaise, c’est le mariage coutumier qui est en train d’unifier la société dans son ensemble. Le mariage coutumier est le trait d’union entre les peuples, ils est moteur de l’union national et de l’unité nationale », a-t-il relevé.