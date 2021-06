Ernest Leslie Asamoah, 20 ans au service de VAALCO Gabon

C’est un véritable hommage que viennent de rendre les agents de l’entreprise pétrolière VAALCO Gabon à leur collègue Ernest Leslie Asamoah, Coordonnateur des services généraux au sein de ladite société. Après 20 ans de service, ce dernier devrait profiter paisiblement de son nouveau statut de retraité et profiter de cette expérience acquise au sein de cette société où il exerce depuis le 04 avril 2002. In extenso, le témoignage d’Ernest Leslie Asamoah et de ses collègues.

Ernest, parlez-moi de votre aventure avec VAALCO

J’ai eu le privilège de commencer mon voyage mémorable avec VAALCO le jeudi 04 avril 2002. Depuis lors, VAALCO est devenu mon bébé bien-aimé que je chérirai à jamais. Ce fut une aventure plutôt inoubliable, car ce faisant, j’ai réalisé mon rêve d’enfance qui était de travailler dans une compagnie pétrolière et ce rêve, je l’ai réalisé. Je crois avoir donné le meilleur de moi en force et en capacité ; je crois également avoir rempli ma mission.

Quels sont les événements les plus mémorables de votre parcours à VAALCO?

L’événement le plus mémorable de mon parcours à VAALCO fut lorsqu’ on m’a demandé de m’occuper de l’un des fondateurs de VAALCO Energy, M. Virgil Watson. Ce fut un honneur pour moi de le conduire tout au long de son séjour au Gabon et de lui faire découvrir notre pays et notre culture à l’occasion de la naissance de l’Entreprise lorsque nous avons mis le champ Etame en production. Pour moi, c’était un événement historique et mémorable ; je suis honoré d’en avoir fait partie.

Qu’est-ce qui vous manquera le plus chez VAALCO?

Toute la fraternité VAALCO, les liens exceptionnels d’unité et d’amour, le fait de nous soucier les uns des autres au quotidien, tout ça va me manquer. J’ai réalisé que nous passons tous parfois plus de temps avec nos collègues pendant la journée qu’avec nos familles. J’ai l’intention de rattraper cela.

Ernest, quels sont tes projets une fois à la retraite ?

Mes projets une fois à la retraite sont indénombrables. Je sens que j’ai trop d’énergie et j’aimerais explorer certaines opportunités qui me garderont occupé et motivé.

Nous avons également demandé à l’équipe VAALCO de partager leurs pensées et expériences de travail avec Ernest :

Quand je suis arrivé à Port-Gentil pour la première fois, Ernest a été la première personne de VAALCO Gabon S.A. que j’ai rencontré puisqu’il était venu m’accueillir à l’aéroport. Depuis ce jour, il n’a jamais cessé d’être un collaborateur d’une grande probité, toujours prêt à aider et à rendre service. Je lui souhaite de tout cœur une retraite paisible et heureuse, entouré de ceux qui lui sont chers. » Emile NIYUNGEKO, Senior Manager – Finance & Commercial.

Je suis heureux de parler d’Ernest comme collègue et aussi comme un homme chaleureux et convivial. J’ai été impressionné par son professionnalisme, sa disponibilité et surtout sa loyauté. Ce sont ces qualités qui ont fait de lui l’une des personnes ressources à tout moment quand cela était nécessaire. Il était entièrement dévoué à cette entreprise. J’ai été fier de l’avoir comme collaborateur surtout dans un département aussi exigeant que la logistique. Ernest, sois fier de toi, tu as rempli ta mission avec brio et passe une bonne retraite méritée aux côtés de ta famille qui a tant besoin de ta présence. Que le seigneur t’accompagne et continue à t’accorder ses grâces. – Guy Roger NZAMBA KOMBILA, Logistic Coordinator.

Il y a trois ans, j’intégrais VAALCO Gabon S.A et faisais la rencontre d’un« un personnage plutôt atypique, d’une oreille toujours attentive, facile à approcher, toujours disponible pour les autres, d’une tolérance surprenante et d’une sagesse qui force l’admiration ». – Usher Ahlin MBANGOU BRUCE, Accountant & AP Supervisor.

Ernest, je t’ai rencontré pour la toute première fois en septembre 2006 et ce fut une rencontre formidable. J’ai toujours eu beaucoup de respect et d’admiration pour cet homme humble, patient, dévoué, toujours à l’écoute et surtout de bon conseil. Bien sûr, 15 ans, ce sont beaucoup de souvenirs chers à mon cœur et le plus important reste ma première maison que tu m’as aidée à équiper juste après mon arrivée à VAALCO. Pour sûr, je resterai en contact avec toi, car je sais où te trouver. Heureuse retraite ! –Yvette MBAZOGO, Training & Recruitment Coordinator.

Ce fut un grand plaisir de travailler avec toi Ernest. Ta longue expérience de travail avec Vaalco est un gage de ton humilité, de ta probité et de ton excellent engagement et réussite dans ton travail dans un environnement aussi difficile et stimulant que le secteur du pétrole et du gaz. Bien qu’il soit temps de prendre ta retraite en tant qu’employé, je tiens à te rappeler que ce n’est pas la fin ; plutôt une nouvelle expérience de vie passionnante où je crois que tes admirables qualités humaines et professionnelles contribueront à de nouveaux succès. Prends soin de toi et de ta famille. Restons en contact et n’oublie jamais que tu as bâti une famille à laquelle tu manqueras à VAALCO.- Aubin MAMFOUMBI, Financial Controller.

Ernest reste un père pour la famille VAALCO Gabon SA. Il a su jouer ce rôle envers tous jusqu’au moment où le temps pour lui est arrivé de nous quitter. Il va assurément nous manquer. Retraite méritée à Papa Ernest, repose-toi bien ! – Jean Achille KOULEPE Senior Accountant,