Entrepreneuriat: cap sur la deuxième sortie de Femmes actives du Gabon

Les femmes entrepreneures gabonaises ont rendez-vous le 5 février prochain au Palais du Sénat, à Libreville à partir de 9H30. Une initiative de la plateforme sociale et commerciale Femmes actives du Gabon (FAGD), qui ambitionne de créer une dynamique de solidarité, en incitant les femmes à parler de leurs parcours et carrières, de leurs produits et services, de leurs réalisations, et de leur potentiel entrepreneurial.

La plateforme Femmes actives du Gabon veut attirer les femmes et les mettre en réseau pour échanger les unes avec les autres et partager leurs expériences. Elle cherche principalement à œuvrer pour l’autonomisation des femmes sur le plan économique en mettant à leur disposition un large éventail de services dont elles ont besoin pour démarrer et développer des activités prospères.

Femmes actives du Gabon est un projet de Ika Rosira, qui a à cœur l’intégration des femmes à court terme. Sur le long terme, FADG veut recenser des profils susceptibles d’attirer l’attention des opérateurs économiques et de l’Etat gabonais afin de créer une table de concertation publique-privée. Celle-ci pourrait leur permettre d’obtenir des financements pour des projets et des idées prometteuses et d’éveiller l’intérêt des potentiels investisseurs, sponsors et collaborateurs.

Cette sortie au Sénat le 5 février prochain, sera la deuxième du genre, après celle organisée en novembre 2020 au complexe Etaami – les jardins du Cap. Au programme, expositions de produits, de causes et de services, défilés de mode, conférences et séances de coaching, entre autres. Femmes actives du Gabon c’est un réseau de plus de de 2500 personnes réunies au sein d’un groupe 100% commercial sur Facebook et 250 membres sur Whatsapp.