Enseignement supérieur: Mouguiama-Daouda a-t-il exclu l’UOB de son champ de compétence ?

Véritable profil indéboulonnable au Ministère de l’Enseignement supérieur, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda semble avoir fait l’impasse sur les réalités de l’Université Omar Bongo (UOB). D’ailleurs, qu’il s’agisse d’améliorations considérables au sein de la première institution universitaire du pays ou des heurts entre étudiants et gendarmes, le membre du gouvernement se terre dans un profond mutisme.

À l’heure où l’Université Omar Bongo connaît une cure de jouvence certaine avec des travaux de réhabilitation d’envergure entrepris ci et là, le ministre de tutelle reste étrangement stoïque. Aucune communication, aucune visite dans le site en chantier, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda n’y prête que très peu d’attention. Et c’est un euphémisme de le dire. Plus étrange, la récente altercation entre agents de forces de l’ordre et des étudiants qui tentaient de dénoncer les nouvelles modalités d’attribution des bourses.

Même si le membre du gouvernement n’est pas réputé être un fin négociateur, il aurait quand même pu fustiger cette situation ubuesque qui jette davantage l’opprobre sur les forces de l’ordre censées protéger les populations et leur manque de maîtrise de soi. Car, il ne faut pas se mentir, les étudiants sont de parfaits « enquiquineurs ». C’est en tout cas ce qu’a admis un étudiant qui déplore l’attitude des hommes en treillis qui, selon lui, ont manqué de jugeote.



« On est en droit de revendiquer. Oui il peut arriver qu’on les titille via des propos peu valorisants mais c’est notre seule arme de protection. Ils n’ont pas le droit de nous mater comme ils l’ont fait. C’est regrettable pour un pays dit de droit », a souligné Herman Bidzo, étudiant témoin des heurts. Autant dire que la situation est d’une gravité, n’en déplaise au Pr. Patrick Mouguiama-Daouda qui semble s’être officiellement détaché de tout ce qui affecte l’UOB d’où il a été interdit par ses pairs du Snec-UOB.