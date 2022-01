Enseignement supérieur : EM-Gabon tient sa première soutenance internationale en droit privé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable modèle dans le secteur de l’Enseignement supérieur, l’Ecole de management du Gabon Université (EM-Gabon) peut se targuer d’être la première structure universitaire dans notre pays à procéder aux soutenances en présentiel et en distanciel. Un mécanisme de compétitivité qui a permis à Laurence Didine Matsanga Moussavou de défendre, le lundi 17 janvier dernier, son mémoire de Master recherche en droit privé sur le thème « la protection pénale du mariage en droit Gabonais » sous la direction du Pr. Rene Njeufack Temgwa de l’Université de Dschang au Cameroun.

À l’heure où la crise sanitaire liée au Covid-19 continue d’impacter négativement nos modes de vie, l’apprentissage via les canaux digitaux devient une alternative de plus en plus sérieuse. Expérimentée dans les pays occidentaux avec succès, la soutenance dite internationale vient de faire ses premiers pas dans le système universitaire local. Et ce, grâce à l’Ecole de management du Gabon Université qui l’a implémenté pour le bien de ses apprenants.

En effet, le lundi 17 janvier dernier, l’étudiante de cycle Master répondant au nom de Laurence Didine Matsanga Moussavou a soutenu ses travaux de recherche, simultanément en présentiel et en distanciel, sur le thème « la protection pénale du mariage en droit Gabonais » sous la direction du Pr. Rene Njeufack Temgwa de l’Université de Dschang au Cameroun. Retransmise sur les différentes plateformes digitales du groupe EM-Gabon, cette soutenance a donné le ton sur l’ambition qui est la leur.

En marge de cette initiative louable et plébiscitée par les acteurs du secteur de l’Enseignement supérieur, le Président-fondateur dudit groupe universitaire a salué l’ensemble des ressources humaines qui ont concouru à la matérialisation de ce projet. « Avec notre profonde gratitude à mon jeune collègue Patrice Moundounga Mouity qui fait un travail absolument remarquable et à madame le Pr. Brusil Miranda Metou, grâce à qui le possible est devenu réel et qui nous aide à réaliser notre rêve collectif d’un modèle d’excellence académique au Gabon, en Afrique et dans le monde », a-t-il conclu. Une manière très singulière de redorer l’image des universités gabonaises.