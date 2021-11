Enseignement supérieur: découvrez le «Parcours ouvert» de l’UCAC-ICAM pour devenir ingénieur généraliste

Ecouter cet article Ecouter cet article

Proposer une approche pédagogique innovante et aborder les sciences de l’ingénieur autrement. C’est le challenge que s’est fixé l’Institut UCAC-ICAM qui forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs sur les campus de Pointe-Noire au Congo et de Douala au Cameroun, grâce à la mise en place du « Parcours ouvert », une formation post-baccalauréat qui propose de devenir ingénieur généraliste grâce à un cursus interculturel alliant expérimentation et conceptualisation grâce à des méthodes comme les PBL (Problem Based Learning).

Le Fablab de l’institut UCAC-ICAM de Douala au Cameroun ©️ GMT.

Cette nouvelle approche de formation qui est un cursus interculturel alliant expérimentation et conceptualisation grâce à des méthodes comme les PBL (Problem Based Learning) constitue une véritable innovation dans le domaine de l’enseignement supérieur en exploitant pleinement sa dimension internationale. Et pour cause, la particularité du « Parcours ouvert » est qu’il est dispensé sur quatres sites en France notamment Grand Paris Sud, Lille, Nantes et Toulouse; deux en Afrique centrale à Pointe-Noire en 2002 puis à Douala en 2004 et à Kinshasa en 2019. Dès l’année 2022 d’autres pays notamment le Brésil à Recife, à Quito en Equateur et en Inde dans l’Etat du Kerala à partir de février 2022.

De manière assez pratique, « il s’agit de mettre l’étudiant au cœur de sa propre formation », confie Catherin Gansa, directeur d’étude du Parcours ouvert qui se structure autour d’une année de préparation suivie d’un cycle fondamental de trois années et d’un cycle professionnalisant de deux ans, sous statut étudiant ou sous statut apprenti. Pour Melvine Mebale, étudiant Gabonais en année préparatoire à l’Institut Ucac-Icam à Douala cette formation est novatrice. « car elle favorise l’expérimentation et l’autonomie. Ce n’est pas simplement de l’enseignement général mais on vous met dans des situations de la vie courante et vous devez réussir à régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés », a-t-il précisé.

Des étudiants du Parcours ouvert en visioconférence avec un professeur de Quito en Equateur ©️ GMT.

A noter que le Parcours Ouvert est réalisé « en simultané sur plusieurs sites Icam français et internationaux, de manière à permettre aux élèves d’effectuer des semestres d’études dans au moins deux pays différents tout au long de leur parcours », explique Nicolas Juhel, en charge de l’organisation de l’année 03 à l’Icam avant de relever que la crise sanitaire liée du covid-19 n’a pas permis de naviguer d’un pays à l’autre en 2020, l’institut a développé une nouvelle organisation pédagogique axé sur un réseau d’experts délivrant les cours à distance, et d’un référent.