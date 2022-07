Enseignement supérieur: à quand les 4 nouvelles universités ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dès son avènement au pouvoir en 2009, le Chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba avait initié plusieurs projets au nombre desquels la construction de 4 universités à Mouila, Port-Gentil, Oyem et Booué. Censés être menés par la China Construction, ces travaux n’ont jamais vu le jour et les étudiants se retrouvent confinés à l’UOB et l’ENSET pourtant déjà en sureffectif.

Les 4 nouvelles universités annoncées par Ali Bongo Ondimba sont-elles définitivement des éléphants blancs ? C’est la question au bout des lèvres des universitaires et étudiants qui avaient cru le temps d’un instant que l’enseignement supérieur gabonais allait connaître une augmentation significative en capacité d’accueil mais également permettre aux lauréats du baccalauréat de poursuivre des cursus universitaires dans de bonnes conditions d’études.

13 ans après, il semble que ce ne fut qu’un effet d’annonce. Ne dit-on pas que « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ? ». Dans le cas d’espèce, les étudiants n’ont jamais voulu émettre le moindre doute en la parole du numéro 1 gabonais qui devrait être prise pour argent comptant. Pourtant, déçus sont-ils aujourd’hui de constater que les Universités de Mouila, Port-Gentil, Oyem et Booué ne sont qu’une vue de l’esprit qu’ils devraient savourer en tant que tel.



Puisque dans les faits, la société identifiée comme maître d’œuvre en l’occurrence China Construction n’a jamais débuté les travaux. Avait-elle été payée par l’État ? Nul ne peut l’affirmer avec certitude car le contrat liant les deux parties n’a jamais été rendu public. Ce dont on est sûr c’est que les nouveaux bacheliers devront se déplacer de leurs provinces pour rallier Libreville et espérer avoir une place, assise ou debout, dans l’un des départements de l’Université Omar Bongo (UOB), l’Université des Sciences de la santé (USS) voire Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM).

