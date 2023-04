Enseignement supérieur: 5687 étudiants gabonais inscrits en France en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’heure où l’obtention du visa pour la France s’avère difficile pour les ressortissants du Gabon, les candidats à l’exode pour des raisons d’études n’ont pas baissé les bras. En effet, selon les données de Campus France sur la mobilité, 5 687 étudiants gabonais seraient actuellement au pays de Marianne.

Jadis considéree comme un pays d’accueil d’exception pour les étudiants des filières non disponibles sur le continent, la France devient la destination privilégiée pour les étudiants africains. Les données chiffrées fournies par l’Institut statistique de l’Unesco, l’hexagone est la plus sollicitée devant le Maroc,la Tunisie et l’Afrique du Sud.

Le rapport du ministère français de l’enseignement supérieur daté de septembre 2022 fait état de 5 687 étudiants gabonais recensés dans les établissements reconnus. Il s’agit d’une hausse vertigineuse de l’ordre de 35% en seulement 5 années soit entre 2017 et maintenant. Preuve que la destination France reste la plus attractive.

Par ailleurs, il en ressort que la majorité de ces étudiants installés dans l’hexagone est de genre féminin. Le rapport rendu public en février dernier précise que 54% des 5 687 étudiants sont des jeunes femmes. Selon les spécialistes de questions d’éducation et d’orientation, cette disposition à voyager serait tributaire du manque d’écoles et d’universités de qualité.