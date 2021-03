Enami shop dévoile sa nouvelle collection «Olatano» pour célébrer les retrouvailles

Le vendredi 27 mars dernier, Enami shop de la jeune créatrice Wilcka Thomas a dévoilé sa nouvelle collection dénommée ‘’Olatano’’ pour célébrer les retrouvailles en ces temps de grisaille liée à crise sanitaire de la Covid-19. Inspirée de la nostalgie des retrouvailles en famille ou entre amis, la jeune créatrice a décidé de sortir des sentiers battus et de sa matière de prédilection qu’est le Wax, en proposant aux aficionados de la mode mais aussi aux profanes, une collection essentiellement en soie, volupté et luxure garanties!

Immortalisée par le jeune photographe Zaralo pour la séance de shooting photos et vidéos, cette nouvelle collection est selon la créatrice un moment propice pour « célébrer les retrouvailles futures, en ces temps de restrictions tous azimuts ». Si l’éloignement, la tristesse et l’impuissance ont marqué ces moments de confinement, ils ont été un moteur pour offrir des œuvres pour « rêver d’un retour à la normale ».

Un défilé à la Baie des coquillages pour sublimer la Collection Olatano

Ainsi, la collection « Olatano » incarne sans conteste « les retrouvailles » les retrouvailles en famille, entre amis et même entre collègues, en dehors des lieux de travail. Il faut dire que les mannequins Clyncia, Feriel, Ferlly, Kimi posent dans un décor paradisiaque qui remémore ces retrouvailles décontractées autour de la piscine.

Côté matière, Enami shop fait un bon dans les méandres de la soie, les textures sont fluides et soyeuses, le tout agrémenté d’une matière communément appelée « dentelle africaine », un tissu à dentelle ajourée qui offre aussi bien du confort que de l’aisance. Une nouvelle matière, légère, brillante, irisée, upgrader par des bijoux dorés, Not too much, et un make-up sobre. Olatano ce sont des couleurs chaudes qui incarnent le luxe et la distinction.

La collection contient donc un certain nombre de pièces dont des ensembles, pantalons + chemisiers, des robes, des tops, des jupes et des kimonos Idéal pour les sorties en week-end et notamment les nouveaux kimonos qui se portent bien à la plage. « Nous avons vu les choses dans une perspective un peu plus grande que d’habitude en dépit du contexte, nous avons donc choisi le cadre idéal pour mieux mettre en valeur nos tenues ; le choix de la Baie des coquillages qui est un de nos partenaires comme allant de soi », a confié Wilcka Thomas à Gabon Media Time.