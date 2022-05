ENADA: vers l’acquisition des prothèses auditives pour les enfants déficients auditifs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, assisté de son ministre délégué, Justine Libimbi épouse Mihindou, a visité l’Ecole nationale pour les enfants déficients auditifs (ENEDA) ce vendredi 29 avril 2022. Une visite de terrain au cours de laquelle le membre du gouvernement a annoncé que son ministère prendra en charge l’achat d’une trentaine de prothèses auditives pour l’amélioration des conditions d’apprentissages des enfants déficients auditifs.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales ambitionne d’équiper les élèves de l’ENADA , située dans le 6ème arrondissement de Libreville au quartier Nzeng-Ayong, en matériel auditif. L’annonce a été faite par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong lui-même qui a annoncé « la prise en charge par la tutelle de l’achat d’une trentaine de prothèses auditives ». L’idée étant d’améliorer les conditions d’apprentissage de ces enfants.

Ces appareils auditifs permettent de couvrir de nombreux besoins. En effet, quand aucun traitement médical ou aucune opération chirurgicale ne sont envisageables, un appareil auditif peut améliorer la perception des sons. Il est important de se faire appareiller au plus tôt afin de récupérer la meilleure audition possible. S’appareiller tôt est également indispensable pour prévenir toutes les conséquences sur la vie familiale, sociale et scolaire, à plus long terme, sur la prévention de troubles liés à la perte d’audition.

Au terme de sa visite à l’ENADA et tenant compte des difficultés rencontrées par certains parents à assurer convenablement la scolarité de leurs enfants, le ministre a préconisé un accompagnement spécial de ces derniers dans le cadre des filets sociaux notamment l’aide à la scolarité de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).