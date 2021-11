Emission de gaz à effet de serre: Ali Bongo plaide pour des compensations financières en faveur de l’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Défenseur acharné de la lutte contre le changement climatique, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a une fois de plus profité de la tribune du Forum de la Paix de Paris pour interpeller ses pairs sur la nécessité de s’engager dans cette lutte pour la survie de l’humanité. Occasion pour lui de plaider pour la mise en place de compensations en faveur des pays africains qui sont les moins pollueurs.

Placé sous le thème « Réduire les fractures mondiales », cette 4ème édition du Forum de Paris pour la Paix sera l’occasion pour les participants d’échanger sur les enjeux de l’heure. Il s’agit notamment de la lutte contre la crise du Covid-19, la préservation de la biodiversité, la gouvernance du monde numérique, la lutte contre les fake news et les menaces contre la presse, la réduction des inégalités homme-femme.

C’est d’ailleurs sur ce dernier aspect que le chef de l’Etat a tenu à attirer l’attention des décideurs sur la nécessité de combler ces inégalités qui englobent également celles entre les Nations du Nord et les Nations du Sud. « Comment combler ces inégalités ? Je répondrais, non pas en donnant des idées, mais en exposant ce que nous faisons au Gabon. Pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, il est à mon sens, nécessaire et certainement primordial, d’adapter notre droit, c’est-à-dire notre corpus juridique aux évolutions de nos sociétés dans le respect de nos traditions respectives », a-t-il indiqué.

Dans le même élan, Ali Bongo Ondimba a rappelé l’urgence de prendre en compte la problématique du changement climatique qui cause aussi certaines inégalités entre l’Afrique qui est l’un des continents les plus touchés alors qu’il est celui qui émet le moins de CO2. A cet effet, le chef de l’Etat a plaidé pour la mise en place « des compensations financières pour soutenir les pays africains à s’adapter à la nouvelle donne climatique et bâtir un modèle de développement à la fois inclusif et durable ».