EM-Gabon: rentrée officielle de l’Ecole doctorale

C’est à la faveur d’une conférence d’entrée de la première promotion des doctorants organisée le vendredi 28 janvier 2022 que le Pr. Daniel Franck Idiata, Président fondateur du Groupe EM Gabon Université, a procédé à la rentrée de leur école doctorale. Cette composante de l’offre dudit groupe universitaire verra 13 postulants arriver au terme de cette aventure de 3 ans qui débute et qui aura le mérite d’être soutenue par le principe de mutualisation de ressources à travers un encadrement international grâce à leurs partenaires avec des universités de renom.

C’est devant la crème de l’intelligentsia local que les 12 futurs docteurs ont été présentés par le Pr. Daniel Franck Idiata, Président fondateur du Groupe EM Gabon Université, dans le cadre du lancement officiel de L’Ecole doctorale dudit temple du savoir. Durant cette conférence qui a permis d’éclairer la lanterne de l’assistance sur l’intérêt de la mise en œuvre effective de cette composante du Groupe EM Gabon Université, les doctorants ont été outillés sur cette aventure qu’ils embrassent.

« La thèse est une aventure formidable mais qui nécessite beaucoup de sacrifices », a indiqué le Pr. Daniel Franck Idiata. Occasion pour le président fondateur du groupe EM Gabon Université de s’engager à créer un cadre d’études favorable qui intégreraintégrera le concours des encadreurs de choix issus des centres universitaires avec lesquels ils sont en partenariat. Et ce, tant en Afrique qu’en Europe. C’est notamment le cas avec l’université de Dschang et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Fort de ces convictions, le Pr. Daniel Franck Idiata a annoncé que « nos doctorants seront les mieux logés du Gabon en ce sens que les équipements qu’ils vont avoir pour préparer leurs thèses, il n’y en a nulle part au Gabon ; ils vont avoir des laboratoires, des ordinateurs, des abonnements dans les revues internationales et ils vont avoir surtout des financements pour participer aux colloques au Gabon et à l’étranger ». De quoi mettre l’eau à la bouche des étudiants aspirant au parcours doctoral.

Dans le même ordre d’idées, le Pr. Brusil Miranda Metou, Directrice de l’Ecole doctorale et présidente du Conseil scientifique et pédagogique de l’Institut d’études juridiques et sciences politiques (IEJSP) du Groupe EM Gabon Université, a appelé les futurs docteurs à ne ménager aucun effort pour décrocher ce précieux sésame. Notons que ce sont respectivement 7 étudiants en Droit et sciences politiques et 6 en management, qui s’embarquent dans cette aventure universitaire qui prendra fin dans 3 ans à minima.