EM-Gabon hôte d’une conférence-débat du représentant résident du FMI 

L’École de management du Gabon (EM-Gabon) organise ce mardi 5 avril 2022, une conférence-débat sous le thème « Le Fonds Monétaire International et l’Université ». Prévue pour 10 heures au sein dudit établissement sis à Mindoubé 2 dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville, elle sera rehaussée par la présence de Gomez Agou, le représentant résident du Fonds Monétaire International au Gabon.

Voulant faire bénéficier à leurs étudiants mais également aux populations de l’expertise de professionnels sur différents sujets, EM-Gabon a institué différentes rencontres. C’est dans cette optique qu’une conférence-débat dédiée sera organisée le mardi 6 avril prochain. La rencontre permettra aux participants de découvrir le lien entre le Fonds monétaire international (FMI) et l’université, grâce au retour d’expérience du représentant résident du Fonds Monétaire International au Gabon, Gomez Agou.

A cette occasion, les différents conférenciers aborderont le thème « Le Fonds Monétaire International et l’Université » afin d’établir le lien entre cette institution et les établissements d’enseignement supérieur. La cérémonie sera rehaussée par la présence de L’honorable Angélique Ngoma et le Dr Sylvain Nzamba, directeur de cabinet du président du Groupe EM-Gabon Université.

Ainsi, les participants auront l’opportunité d’avoir des éléments de compréhension sur le rôle que peut jouer le FMI dans l’amélioration aussi bien des conditions d’apprentissage mais aussi des différents programmes permettant ainsi d’être une référence dans la sous-région. Une formule qui aura également pour objectif d’améliorer l’agilité organisationnelle des écoles supérieures ainsi que leur performance.