Eliminatoires CAN 2023: le Gabon aux prises avec la RDC, le Soudan et la Mauritanie !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue du tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 organisé ce mardi 19 avril 2022 par la Confédération africaine de Football (CAF) que le Gabon a connu l’identité de ses futurs adversaires. Il s’agit de la République démocratique du Congo (RDC), du Soudan et de la Mauritanie.

Pour obtenir son ticket pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire, les Panthères du Gabon devront croiser le fer avec 3 adversaires coriaces mais prenables. En effet, les hommes de Patrice Neveu logés dans le Groupe I livreront 6 combats rudes contre 3 pays de l’Afrique centrale, australe et occidentale. Il s’agit respectivement de la République démocratique du Congo (RDC), du Soudan et de la Mauritanie.

Si la Mauritanie et le Soudan demeurent deux adversaires très peu connus du public gabonais et même des coéquipiers de Bruno Ecuele Manga, ce n’est pas le cas pour les Léopards du Congo. Les deux félins s’étaient affrontés lors des éliminatoires pour le Mondial dans un groupe où les Gabonais avaient pris le dessus sur les congolais sur le score fleuve de 3-0 le 25 mars 2021. Nul doute que les partenaires de Dieudonné Mbokani espèrent une revanche.

Pour cette campagne de qualification, Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères espère pour sa part compter sur toutes ses forces. Et cela passe par les retours de Pierre-Emerick Aubameyang du FC Barcelone, de Mario Lemina de l’OG Nice et Didier Ibrahim Ndong de Yeni Yeni Malatyaspor. 3 joueurs clés absents pour diverses raisons de la CAN Cameroun 2021. Depuis, les parties semblent avoir mis l’eau dans leur vin. Lesdites éliminatoires se dérouleront du 30 mai 2022 au 28 mars 2023.