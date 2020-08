Eliminatoires Can 2022: la double confrontation entre le Gabon et la Gambie prévue pour novembre

C’est par le biais d’une note de la Confédération africaine de football (CAF) rendue publique par le ministre des Sports Franck Nguema, que les informations fixant les nouvelles dates des matchs comptant pour les éliminatoires de la Can 2022 dans lesquels sont engagées les Panthères du Gabon ont été communiquées. Ainsi la double confrontations entre le Gabon et Gambie comptant pour les 3e et 4e journées sont fixées les 9 17 novembre prochains.

Reportées sin die en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2022 reprendront en novembre prochain a annoncé le secrétaire général par intérim de la Confédération Africaine de football (CAF) le marocain Abdelmounaim Bah.

La sélection gabonaise les Panthères du Gabon engagée dans ces éliminatoires et logée dans la poule 4 en compagnie de la République Démocratique du Congo, de l’Angola et de la Gambie devra donc jouer sa prochaine rencontre le 9 novembre prochain. Et c’est contre la Gambie justement, que les coéquipiers du canonnier d’Arsenal Pierre Eymeric AubamEyang croiseront le fer aux fins d’en déterminer le leader vu que jusqu’à l’arrêt des éliminatoires, les deux équipes comptaient chacune 4 points.

En ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar, les deux premières journées auront lieu entre le 31 mai et le 15 juin 2021, les 3e et 4e journées se tiendront du 30 août au 7 septembre 2021, enfin les 5e et 6e journées se disputeront du 4 au 12 octobre 2021. Quant aux matchs de barrages aller et retour qui valideront les cinq représentants de l’Afrique pour ce mondial, ils auront lieu du 8 au 16 novembre 2021. Pour rappel, le Gabon est dans le groupe F avec l’Égypte, la Libye et l’Angola.

Des rencontres cruciales que le Gabon devra aborder avec sérénité afin peut–être d’écrire l’histoire et de se qualifier pour la première fois pour une coupe du monde comme l’a d’ailleurs noté le ministre des Sports Franck Nguema. « Hier, 18 août, la CAF a donné les nouvelles dates des éliminatoires de la CAN 2021 et Coupe du Monde 2022, avec en reprise une double confrontation cruciale pour la 1ère place du groupe entre le Gabon et la Gambie, les 9 et 17 novembre 2020. Tous derrière les Panthères pour la double qualification historique », a-t-il indiqué sur son compte facebook.