Éliminatoires CAN 2021: les Panthères évoluant en Europe vont finalement pouvoir rejoindre la sélection

L’annonce a été faite il y a quelques minutes par le ministre des Sports Franck Nguema via son compte officiel. Alors que les supporters des Panthères étaient dans l’expectative depuis quelques jours du fait du refus de nombreux clubs de laisser filer leurs joueurs pour la prochaine fenêtre internationale, ces derniers notamment ceux évoluant dans le championnat français, seront finalement aptes à jouer, grâce à « une exemption de septaine ».

Enfin une bonne nouvelle pour la sélection nationale! Alors que depuis l’annonce de la liste par Patrice Neveu lui-même testé positif à la Covid-19 et en quarantaine en France, les mauvaises nouvelles s’enchaînent avec en point d’orgue la positivité au virus d’Anthony Mfa Mezui ce samedi, le ministre des Sports Franck Nguema vient de redonner le sourire aux supporters gabonais.

Alors que le pessimisme régnait, notamment du fait que Didier Ndong et Bruno Ecuele Manga aient été retenus par le club du Dijon FCO, ces derniers ainsi que d’autres évoluant en Europe devraient finalement être de la partie face à la RD Congo et l’Angola. En effet, au terme de longues négociations entre les fédérations hors UE notamment Africaines et le gouvernement français, celui-ci a décidé « d’exempter de septaine et donc de l’interdiction de jouer dans leurs clubs dans les septs jours », tous les joueurs qui iront défendre les couleurs de leurs nations dont le Gabon.

Une décision qui ne pourra néanmoins s’appliquer qu’à condition que les sélections africaines dont celle du Gabon, « respectent les protocoles en vigueur UEFA/FIFA et le rapatriement desdits joueurs par vols privés vers la France ». Des points déjà actés, dans la mesure où le ministère des Sports, l’ONDSC et la Fegafoot, ont d’ores et déjà « payé l’affrètement d’un vol spécial pour récupérer et redéposer les joueurs des Panthères évoluant en Europe afin de les protéger et de s’assurer du strict respect du protocole sanitaire CAF/FIFA » comme indiqué par Franck Nguema.



A moins d’une semaine du match crucial face aux Léopards de RD Congo qui aura lieu à Franceville, les Panthères dont les cages seront gardées par Dalian Toung Allogho en remplacement d’Anthony Mfa Mezui mis en quarantaine, pourront donc compter sur une équipe quasiment « type ». Une excellente nouvelle au regard de l’importance de ces deux rendez-vous pour l’avenir d’un groupe, qui aura démontré ces derniers mois une nouvelle force de caractère.