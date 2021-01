Éliminatoire CAN 2021: le Gabon défiera la RDC à Franceville!

Battues sur le fil par les hommes de Tom Saintfiet à Banjul le 16 novembre dernier dans un match aux contours douteux, les Panthères du Gabon devront désormais reprendre leur marche en avant. Opposés à la RDC le 25 mars prochain à Franceville, les joueurs de Patrice Neveu devront impérativement s’imposer, dans un stade qui leur a jusque-là porté chance.

En dépit des nombreuses incertitudes planant sur le bon déroulement des compétitions internationales dans les mois à venir notamment à cause de la Covid-19, les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022 devraient bien se poursuivre. Engagé dans ces éliminatoires et deuxième du groupe D derrière la Gambie, le Gabon devra donc croiser le fer face à la RDC.

En effet, après des négociations entre les deux fédérations, le match un temps annoncé comme incertain, devrait se disputer à Franceville le 25 mars prochain à 16 heures. Importantissime dans l’optique d’une qualification pour la prochaine CAN, ce match opposant deux équipes revanchardes, ne devrait pas se solder par un nul comme ce fut le cas au match aller (0-0), au regard notamment des forces en présence.

Avec pour objectif principal de rallier le pays des Lions indomptables pour tenter de soulever le trophée continental pour la première fois de son histoire, les Panthères de Boupendza et Aubameyang devront « Fimbu » les Léopards pour espérer se qualifier. Une qualification qui s’avère primordiale comme l’a souligné Patrice Neveu récemment.