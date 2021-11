Elimination de la violence à l’égard des femmes: lancement de la campagne des 16 jours d’activisme

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’occasion de la journée mondiale de l’élimination des violences faites aux femmes qui s’est tenue ce jeudi 25 novembre 2021, le Gabon a pour sa part ouvert un grenelle de 16 jours d’activisme. Cette campagne internationale contre les violences basées sur le genre sert de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier pour appeler à l’action afin de prévenir et éliminer toute forme de violence basée sur le genre.

« S’attaquer aux violences est une priorité urgente que nous devons tous assumer », a souligné le programme Gabon Egalité. A l’instar de la communauté internationale, le Gabon a commémoré la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ce 25 novembre 2021. L’événement à mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des Ongs et une assistance engagés à lutter contre le phénomène.

Le ministre des Affaires Sociales et des Droits de la femme, Prisca Nlend Koho, qui a présidé l’évenement a également donné le coup d’envoi des 16 jours d’activisme, inscrits dans le cadre de la campagne internationale pour éliminer les violences à l’égard des femmes. La campagne se poursuivra jusqu’au 10 décembre prochain, date de la journée des droits humains.

Il faut dire que la campagne mondiale des 16 jours d’activisme sert de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde pour appeler à l’action en faveur de la lutte contre les violences sur le genre. Pendant ces jours, les parties prenantes vont œuvrer pour le renforcement des initiatives locales contre ces violences, pour la promulgation des nouveaux textes juridiques adoptés par le gouvernement pour la protection des femmes et des filles et vont formuler des idées plus fortes pour mettre fin à ce problème.

Au Gabon, comme dans de nombreux pays à travers le monde, la violence contre les femmes et les filles est encore visible, malgré les efforts consentis par les différents gouvernements pour y mettre un terme. D’où le thème retenu pour l’édition 2021 des 16 jours d’activisme « Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l’égard des femmes ! ».