Élim/CDM 2026 : le Gabon dans le groupe F avec la Côte d’Ivoire !

C’est en marge de l’assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF) tenue ce jeudi 13 juillet à Abidjan, qu’a eu lieu le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il en ressort que le Gabon hérite du groupe F avec la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles.

Comme chaque année, la Confédération africaine de football a tenu ce jeudi 13 juillet 2023, son assemblée générale. Occasion pour l’instance faîtière du football roi sur le continent de renouveler le bureau exécutif. Aussi, les regards ont bel et bien été tournés vers le tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

Le Gabon dans un groupe F prenable !

Annulé le mercredi 12 juillet dernier, le tirage au sort très attendu a finalement eu lieu ce jour. Sur les 9 poules composées au hasard pour rythmer ces éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026, le Gabon vient se loger dans le groupe de la tête de série la moins en forme. Il s’agit de la Côte d’ivoire.

Les éléphants et les Panthères devront croiser le fer dans un groupe F a priori peu relevé. Puisqu’on y retrouve le Kenya, la Gambie, le Burundi et les îles Seychelles. Si sur le papier, les deux favoris seront les gabonais et les ivoiriens, une ancienne gloire du pays de houphouët Boigny appelle à la prudence.

Un groupe F éclectique ?

C’est ce qu’a assuré Abdoulaye Traoré Ben Badi. « Toutes les équipes se valent. Le football africain est en net progression. Il faut se méfier des soi-disant petites équipes », a-t-il lâché après le match des Légendes africaines organisé mercredi par la CAF. Une chose est sûre c’est que la compétition sera rude.

Notons que « le premier de chaque poule sera directement qualifié au Mondial et les 4 meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un mini-championnat. Le vainqueur de ce petit tournoi disputera les barrages intercontinentaux pour espérer accrocher une 10e place pour l’Afrique en 2026 », précise RFI s’appuyant sur le nouveau règlement.