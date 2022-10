Elim/CAN U-23: Les malgaches dévorés 4-0 par les Panthères du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

La manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans opposant le Gabon à Madagascar à tourné en faveur des premiers cités. En effet, après une victoire à l’arrachée obtenue à l’extérieur, les Panthères de Saturnin Ibela ont dévoré leurs hôtes 4-0 ce samedi 29 octobre 2022 au stade Rénovation de Franceville.

Comme pour démontrer que la victoire poussive du match aller n’était qu’une ise en bouche, les félins du Gabon ont achevé le travail de la plus belle des manières ce samedi 29 octobre 2022 au stade Rénovation de Franceville. Bien que revanchards, les Bareas n’ont pas fait le poids devant les Panthères plus déterminés et outillés malgré le court temps de préparation offert à Saturnin Ibela.

Ce succès important n’a été possible que grâce à une communion d’équipe mais également au réalisme des hommes de l’ancien coach du Djoliba AC. Dès la 4ème minute Hants Mbenga Mboumba a ouvert la marque. Il ne faudra que 17 minutes au héro du match aller pour doubler la mise. Emmanuel Romess Ovono Essogo sera imité à la 56ème par Ben Jorcy Kakinambele. Le festival a été clos par Yohann Nkoghe Mbatchi (80e).