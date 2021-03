Élections présidentielles au Congo: le gouvernement coupe l’accès à internet

Alors que ce dimanche 21 mars 2021 2,5 millions de Congolais ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau président, un fait majeur aura marqué cette journée. En effet, depuis le samedi 20 mars l’accès à Internet et aux réseaux sociaux a été coupé par les autorités locales.

En effet, au Congo-Brazzaville, le réseau Internet a été rendu inaccessible depuis peu après minuit, et il l’était toujours à l’ouverture des bureaux de vote, à 7 heures. Cependant, contrairement à la présidentielle de 2016, les réseaux mobiles c’est-à-dire téléphonie et SMS restent en service.

Le 16 mars, une cinquantaine d’organisations avaient pourtant invité, dans une lettre ouverte, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, à « garder Internet ouvert, accessible et sécurisé pendant toute la période de l’élection présidentielle de 2021 ». Les réseaux sociaux étant un espace de communication, de débat public, de recherche d’informations sur les processus électoraux et les candidats, pour rendre compte et documenter les événements et les résultats, les coupures d’Internet portent atteinte aux droits humains, a estimé l’ONG Internet sans frontière.

Rappelons que le mercredi 17 mars dernier, entre 55 000 et 60 000 membres des forces de sécurité ont voté en avance. Ce vote anticipé est considéré comme une source de fraude potentielle par des adversaires du président sortant. La conférence épiscopale, qui a émis de sérieuses réserves sur la transparence et la crédibilité de cette élection, s’est vu refuser l’accréditation lui permettant d’envoyer des observateurs électoraux dans les bureaux de vote.