Élections partielles: la commission d’égal accès aux médias désormais sur pied￼

Le vendredi 16 septembre dernier, Germain Ngoyo Moussavou, le président de la Haute autorité de la communication (HAC) a lancé les travaux de la commission d’égal accès des candidats et partis politiques et groupements de partis politiques aux médias du service public pour les élections législatives partielles qui se tiendront du 15 au 29 octobre 2022. Ladite commission permettra d’assurer un traitement médiatique égalitaire à tous les protagonistes.

Depuis plusieurs années, les médias sont les principaux témoins du déroulement des scrutins électoraux qui ont marqué le retour du multipartisme et des libertés politiques. Ils ont permis l’instauration d’un nouvel espace public de débat au sein duquel la dénonciation des abus et la confrontation d’idées se sont matérialisées. C’est dans cette optique que les travaux visant à assurer l’égalité d’accès des candidats et des partis politiques aux médias du service public en période électorale ont été lancés.

Occasion pour Germain Ngoyo Moussavou, président de la HAC de remercier les membres de ladite commission quant à leur apport, à moins d’un mois des prochaines élections législatives partielles prévues pour octobre 2022. « Je me réjouis d’ores et déjà de l’apport, du temps et des efforts que chacun des commissaires consacrera aux travaux de la présente commission pour l’égalité du temps d’antenne, la diffusion des messages des candidats à cette élection » a-t-il déclaré.

Le principe d’égal accès aux médias publics, consacré par un acte réglementaire vient consolider une fois de plus le processus de démocratisation du pays. Pour information, les membres de ladite commission ont été nommés le 14 septembre 2022 conformément à la loi avec pour mission de garantir dans les médias l’expression du pluralisme d’opinion et d’assurer l’égal accès des candidats et des partis ou groupements politiques pendant la période électorale.