À peine lancée, la pré-campagne des élections générales du 26 août 2023 semble déjà très animée. En effet, comme le rapporte notre confrère Gabon Review, le greffe de la Cour constitutionnelle a enregistré 215 recours en annulation dont 100 introduits par le Parti démocratique gabonais (PDG).

Les joutes électorales à peine mises en gestation que les antagonistes semblent déjà s’affirmer. D’ailleurs, une kyrielle de requêtes en annulation a été introduite devant le garant des lois. Depuis le 30 juillet 2023, ce sont plus de 200 recours qui sont en examen sur la table de Marie-Madeleine Mborantsouo et cie. Et ce, conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Vers l’implosion de la majorité républicaine ?

À 7 jours du lancement de la campagne présidentielle, les partis du groupement de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) dont fait partie le PDG seraient à couteaux tirés. Pour les législatives, le parti de masse aurait introduit des recours en annulation à l’encontre de certains candidats.

Le PDG estimerait que certains de leurs alliés auraient des dossiers de candidature « irréguliers ». À cela s’ajoutent les cas des candidats présentés par d’autres partis politiques de la MRSE qui auraient les pieds dans deux formations. Or, il s’agirait d’une pratique incompatible avec le règlement intérieur.

Les candidats aux élections fixés le 6 août prochain

Les juges constitutionnels de la Cour constitutionnelle ont donc jusqu’au dimanche 6 août 2023 pour rendre leur décision. Un délai prescrit par les dispositions de l’article 32 de la loi organique nº97-01/PR qui dispose que « lorsque la Cour statue sur les libertés publiques, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours ».

Pour rappel, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du système judiciaire gabonais. À cet effet, ses décisions sont sans appel et s’imposent à tous, aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux personnes physiques et morales.