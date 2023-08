Élections Gabon 2023 : Mike Jocktane appelle l’opposition à agir en rang serré

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours de l’opposition visant à faire annuler les modalités de vote et notamment celle du bulletin unique qui valide le ticket président de la République – député. Une décision qui a conduit le porte-parole du candidat à la présidentielle Mike Jocktane, de sortir de son silence et d’inviter les opposants à la résilience.

L’opposition gabonaise n’entend visiblement pas jouer le jeu de la chaise vide. C’est en substance le message adressé à l’ensemble de la classe politique de l’opposition, par Aziz Odjire, porte-parole du Candidat Mike Jocktane. Malgré les incongruités selon lui des décisions de la Cour constitutionnelle, il faudrait poursuivre le combat.

Engranger le maximum de succès malgré les règles adverses

Nombreux sont les opposants et acteurs de la société civile qui pensent que le mode de scrutin choisi par le Centre gabonais des élections vise uniquement à fabriquer un costume à la taille du candidat Ali Bongo Ondimba. Ce ne sont pas les décisions de la Cour constitutionnelle qui viendront selon l’équipe de campagne de Mike Jocktane démentir cela. Malgré tout, Aziz Odjire considère que la victoire est possible, à condition d’agir unis.

« Face à ce qui arrive, il faut agir en rang serré et tout mettre en œuvre pour conquérir le pouvoir suprême, le maximum de sièges à l’Assemblée Nationale et obtenir un nombre important de conseillers municipaux et départementaux » a-t-il affirmé, avant d’inviter les uns et les autres à la responsabilité « Nous ne reculerons pas, que chaque Gabonais, chaque Gabonaise prenne ses responsabilités. Que les Leaders politiques de l’opposition fassent preuve de lucidité, de sagesse et de responsabilité ».

Notons qu’à l’exception de quelques acteurs de l’opposition tels que Jean Ping et Paul-Marie Gondjout qui appellent à renoncer à ces élections, l’essentiel de l’opposition considère que ce serait une erreur de privilégier cette voie. En effet, un boycotte aurait selon eux pour objectif de laisser du terrain au Parti démocratique gabonais.