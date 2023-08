Élections Gabon 2023 : l’UDIS réitère son inquiétude sur le climat de psychose

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire tenue ce jeudi 3 août 2023, l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) a exprimé ses inquiétudes à propos du climat de psychose qui s’est emparé de la population. A l’approche des échéances électorales, l’UDIS réitère son appel à l’apaisement et invite les autorités à se montrer plus pédagogues.

Alors que le processus électoral est désormais entré dans sa phase active, le sentiment d’inquiétude anime de plus en plus les Gabonais. C’est en substance ce qui ressort de la dernière sortie de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale, qui n’a pas manqué d’interpeller les autorités et l’ensemble des acteurs politiques au sujet de cette situation préoccupante.

Rassurer les populations par une communication active

A l’approche de chaque élection présidentielle, les Gabonais ont tendance à bouleverser leurs habitudes de vie. Cette année particulièrement, ces changements sont encore plus visibles, compte tenu du caractère inédit de ces élections, et des conditions d’organisation qui interrogent davantage.

En effet, selon l’UDIS, « la fièvre des approvisionnements dans les supermarchés, les voyages envisagés à l’approche du 26 août 2023 » sont autant de signaux observables dans la société, et qui touchent à la fois les Gabonais, mais aussi de nombreuses communautés installées dans le pays. Une situation suffisamment grave qui devrait alerter les uns et les autres sur la nécessité d’un apaisement.

C’est pourquoi, l’union pour la démocratie et l’intégration sociale, en tant que formation politique responsable, « invite les pouvoirs publics, à rassurer tout le monde par le moyen d’une communication active ». par ailleurs, tout en fustigeant « la rhétorique incendiaire » de certains acteurs politiques, il leur réitère son appel « à la sagesse, à l’apaisement et à la retenue ».