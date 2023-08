Élections Gabon 2023 : l’UDERE appelle à la pondération lors de la campagne

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration de presse le jeudi 10 août dernier que Victor Missanda a invité la population gabonaise à faire montre de pondération pendant et après la campagne électorale qui a débuté ce vendredi 11 août 2023. Le président de l’Union démocratique et républicaine (UDERE, Majorité), appelle notamment le peuple gabonais au calme et à la retenue, ce, même après l’annonce des résultats des différentes élections.

Au moment où s’ouvre la campagne électorale pour la présidentielle du 26 août prochain, le président de l’Union Démocratique et Républicaine (UDERE), Victor Missanda , tient à ce que les débordements de tout genre soient évités. Ce, pour ne pas vivre les mêmes scènes de pillages et autres qui ont émaillé la période post-électorale d’août 2016.

Le CGE appelé à la neutralité et l’impartialité

Au soir du 26 août prochain, les yeux des Gabonais seront rivés vers le Centre national des élections (CGE) chargé de l’organisation et de la publication des résultats. Le président de l’UDERE invite le CGE « à tenir compte des bulletins de vote des candidats aux législatives des partis membres des différents groupements, les effigies de leurs candidats à l’élection présidentielle conformément aux chartes qui gouvernent chaque état-major ».

Cette interpellation est faite au lendemain des vives critiques formulées par l’opposition gabonaise suite à l’adoption par ladite institution d’un bulletin de vote unique. Bien que « son adoption n’ajoute rien et n’enlève rien au fond pour susciter des débats parfois sans intérêt, Victor Missanda rappelle la nécessité de « l’équité, la neutralité et la transparence ».

L’ UDERE avec Ali Bongo Ondimba

Parti membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), l’Union démocratique et républicaine (UDERE) a rappelé son positionnement. Victor Missanda invite « à la mobilisation générale derrière le candidat de la Majorité présidentielle, son Excellence Ali Bongo Ondimba pour un vote sans équivoque le 26 août 2023 ».

Par ailleurs, engagé également pour les législatives et les locales, l’UDERE entend jouer pleinement sa participation à ces deux élections. C’est également à juste titre que le premier responsable du parti souligne l’importance pour ses partisans de soutenir leurs candidats engagés pour ces joutes électorales.