Élections Gabon 2023 : les propositions de bulletins du Copil citoyen pour sortir de l’impasse

C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce 9 août 2023 que le Copil Citoyen, par la voix de son porte-parole, Geoffroy Foumoula Libeka, est revenu sur le décret numéro 0199/PR/MI du 4 août 2023 fixant les modalités de bulletin de vote pour les élections générales. Après avoir annoncé l’introduction d’un recours devant la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation dudit décret, ce dernier a présenté les trois propositions de bulletins de vote unique qui leur semble présenter les garanties d’une égalité de tous les citoyens devant la loi.

Le Copil citoyen se mue en force de proposition pour permettre au pays de sortir de l’impasse dans laquelle les autorités semblent l’entraîner. Après avoir annoncé à l’opinion publique le dépôt d’un recours au greffe de la Cour constitutionnelle afin de tenter de faire annuler le décret fixant les modalités d’organisation des scrutins, il s’est lancé dans une démonstration tendant à proposer trois formules possibles de bulletins dits uniques, avec selon lui des apports meilleurs que la formule du CGE.

Trois propositions de bulletin unique pour trois scrutins simplifiés

Si avec les nouvelles modalités de vote, le président du Centre gabonais des élections (CGE), Michel Stéphane Bonda, avait promis des simplifications à toutes les étapes pour les électeurs, le Copil Citoyen a tenté de démontrer l’absurdité du nouveau système, en proposant trois formules qui pourraient mieux fonctionner.

En effet, selon les démonstrations faites par Geoffroy Foumboula Libera, une première proposition permettrait de compiler l’ensemble des scrutins sur un document unique au format A3. Une deuxième, qui permettrait de compiler cette fois sur un premier format les candidats à la présidentielle et aux législatives, distingués par deux codes couleurs, puis un second format qui réunirait uniquement les têtes de liste aux locales. Enfin, une troisième proposition, qui présenterait trois types de bulletins pour les trois scrutins différents et qui rassemblerait chacun tous les candidats de la présidentielle, des législatives et des têtes de liste aux locales.

En termes d’économie, Geoffroy Foumboula Libeka a indiqué que la formule proposée par le CGE nécessiterait environ une impression de plus de 200 millions de bulletins de vote pour les trois scrutins. En revanche, ses trois propositions reviendraient seulement à imprimer respectivement pour l’ensemble des scrutins, soit 846 822 bulletins, ou environ 1.6 million, ou enfin 2.5 millions de bulletins de vote.