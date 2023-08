Élections Gabon 2023 : le CGE dévoile le parcours de l’électeur dans le bureau de vote

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un avis rendu public ce lundi 14 août 2023 que le Centre gabonais des élections (CGE) a dévoilé le parcours de l’électeur dans le bureau de vote dans le cadre des élections générales prévues le 26 aout prochain. Il s’agit notamment des deux grandes phases du vote pour les élections générales du 26 août prochain.

Au moment où le CGE est invité à faire de la pédagogie en ce qui concerne le déroulement du vote, l’institution vient d’apporter une réponse claire et précise à ses détracteurs. Dans un avis public dûment signé par le président du CGE Michel Stéphane Bonda, les électeurs sont désormais informés depuis le lundi 14 août des différentes phases du vote pour le compte des élections générales qui se tiendront dans quelques jours.

Pour la présidentielle et les législatives

Dès l’entrée au sein du bureau du vote, l’électeur devra présenter soit sa pièce d’identité, son passeport ordinaire biométrique aux vice-présidents 1, celui de la majorité et de l’opposition. Après s’être muni d’une enveloppe et du bulletin unique de vote authentifié de chaque candidat en présence du vice-président 1, l’électeur se dirige dans l’isoloir où il introduira le bulletin unique de son choix dans l’enveloppe. Les autres bulletins uniques devront être mis à la poubelle.

Par la suite, l’électeur devra se diriger vers l’urne et / ou en présence du président du bureau de vote, et y introduire lui-même l’enveloppe. S’ensuivra la signature sur la liste d’émargement détenue par le premier assesseur, le marquage de l’index gauche à l’encre indélébile par le deuxième assesseur et l’estampillage de la carte d’électeur qui clôturent cette première phase du vote.

Pour les départementaux et municipaux

Sans sortir du bureau de vote, l’électeur doit se munir cette fois-ci d’une enveloppe et bulletin de vote authentifiés de chaque liste à l’élection des locales en présence des deux vice-présidents de la majorité et de l’opposition. Une fois dans l’isoloir, introduire le Bulletin de son choix dans l’enveloppe et mettre les autres bulletins à la poubelle.

Au niveau de l’urne, introduire soi-même l’enveloppe, signer la liste d’émargement détenue par le premier assesseur et se faire marquer l’index gauche à l’encre indélébile par le deuxième assesseur. Après la phase d’estampillage de sa carte, l’électeur ne doit pas oublier de retirer soit sa carte d’identité, soit son passeport. Notons que les inscriptions sur les bulletins de vote, les discussions dans les bureaux sont interdites.