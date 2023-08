Élections Gabon 2023 : Lasseni Duboze opposée aux nominations selon les quotas au sein de l’administration

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 04 août dernier, la candidate de l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique (UANA) Victoire Issembe Lasseni Duboze était face caméra à l’émission Le Canapé Rouge, spécial présidentielle 2023 réalisées par Gabon Media Time. Égrenant les points inscrits dans son programme de société, cette dernière s’est engagée à mettre un terme à la politique de quota homme-femmes, au sein de l’administration, afin de favoriser la méritocratie.

Invitée de l’émission Le Canapé Rouge le 4 août 2023, Victoire Issembe Lasseni Duboze, candidate à l’élection présidentielle du 26 août, a décliné certains points de son projet de société, notamment lié à la parité homme-femme qui devient la norme sur le plan mondiale. À cet effet, l’ancienne ministre s’est inscrite en rupture avec ce qui est politiquement admis aujourd’hui. En effet, elle propose ni plus ni moins que la fin d’une politique de quotas au sein de l’administration publique.

Lasseni Duboze en chantre de la méritocratie

En effet, depuis plusieurs années, le Gabon s’est lancé dans une série de réformes politiques, législatives et institutionnelles, en vue de favoriser l’inclusion des femmes dans le monde du travail. L’objectif visé est de favoriser une plus grande présence de la junte féminine dans des postes à responsabilité. Une politique que Victoire Issembe Lasseni Duboze juge chosifiante à l’égard des femmes.

La candidate à l’élection présidentielle a affirmé qu’ elle présidente, « il n’y aura pas de pourcentages, il y aura des compétences, des talents ». Selon cette dernière, le niveau d’instruction des femmes aujourd’hui les qualifie pour compétir à armes égales avec les hommes. C’est pourquoi, elle entend redonner aux femmes « leurs lettres de noblesse ».



Ainsi, pour la candidate de l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique la femme doit être avant tout vue sous le prisme d’une citoyenne, et non la cantonner à son statut de femme. C’est pourquoi, dans son programme de société, elle propose des « lois favorisant une participation accrue des femmes sur le marché du travail / éducation de base et formation professionnelle ». Une mesure qui permettrait au mieux de rétablir l’équilibre avec les hommes.