Alors en pré-campagne pour la présidentielle du 26 août 2023, Gérard Ella Nguema a donné les grandes lignes de son projet dénommé « GEN ». Seulement, avant de détailler les 10 piliers de cette offre politique, le Président du Front patriotique gabonais (FPG) a annoncé qu’il ferait abroger « la loi sur la dépénalisation de l’homosexualité ».

C’est à la faveur de sa conférence de presse organisée le jeudi 03 juillet 2023 que le président du Front patriotique gabonais a décliné « Gabon entreprise pour sa construction par le plan GEN ». Pour Gérard Ella Nguema, il ne serait envisageable d’évoquer le développement du pays sans exercer un retour aux us coutumières..

Gérard Ella Nguema contre l’homosexualité

Depuis le retrait de l’alinéa 5 de l’article 402 de la loi n°042/01 du 5 juillet 2019 portant Code pénal incriminant l’homosexualité, la classe politique ne commentait qu’à demi-mot cette modification de l’ordonnancement juridique gabonais. Pourtant, Gérard Ella Nguema a décidé de se distinguer de ses pairs en donnant un coup dans la fourmilière.

Devant la presse pour présenter les grandes de son projet de campagne, le président du Front patriotique gabonais a annoncé « moi président au soir du 29 août prochain je m’engage à dissoudre la loi sur la dépénalisation de l’homosexualité ». Pour le candidat à la présidentielle d’août 2023, cette liberté de choisir son orientation sexuelle est incompatible avec nos us coutumières.

Une gangrène sociétale selon le FPG

Estimant n’être ni de la majorité encore moins de l’opposition « fabriquée », Gérard Ella Nguema fait cavalier seul. Pour le candidat à la présidentielle, sa vision pour le Gabon s’accommode mal des pratiques « diaboliques ». Car, pour Gérard Ella Nguema, l’homosexualité « est un acte contre nature au sens de l’entendement de notre culture gabonaise ».

Plus encore, celui qui se revendique disciple de Feu André Mba Obame, soutient que « pour moi elle constitue les prémices de l’extinction de l’homme. On ne peut pas ne pas vouloir procréer et adopter les enfants d’autrui ». À ce propos, il a d’ores et déjà annoncé qu’en cas de victoire le 29 août prochain, il prendrait une loi pour interdire l’adoption aux parents opposés à la procréation.