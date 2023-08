Élections Gabon 2023 : Gérard Ella Nguema maintient les candidatures du FPG à tous les scrutins

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’instar de plusieurs formations et acteurs politiques, le président du Front Patriotique Gabonais (FPG), Gerard Ella Nguema s’est prononcé au sujet de la désignation d’Albert Ondo Ossa en tant que candidat consensuel. C’est donc sans ambiguïté que ce dernier a annoncé ce 23 août 2023 dans une déclaration maintenir les candidatures de l’ensemble de son parti aux élections générales 2023.

La Plate-forme Alternance 2023 ne devrait pas s’attendre à un ralliement de Gérard Ella Nguema et de son parti politique le Front patriotique gabonais. C’est en substance ce qui ressort de sa déclaration de presse de ce mercredi 23 août 2023. Une démarche qu’il justifie par des divergences stratégiques majeures.

Gerard Ella Nguema acte les divergences de vues avec Alternance 2023

Si le candidat à la présidentielle Gerard Ella Nguema a toujours rejeté l’idée d’un consensus à la présidentielle, sa conférence de ce matin lui a également permis de clarifier les positions du FPG au sujet du scrutin législatif. En effet, il considère que renoncer aux législatives reviendrait à faire le lit du pouvoir en place, tout en rappelant les expériences des boycotts passés qui selon lui, avaient abouti à des législatures monocolores.



Tenant compte de ces différences, je réaffirme aux Gabonaises et aux Gabonais que les candidatures du Front patriotique gabonais aux législatives, aux locales et à la présidentielle sont bel et bien en course, peut-on lire dans le communiqué du FPG.