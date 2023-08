Élections Gabon 2023 : fermeture des débits de boissons dès le 25 août à 22h

Ecouter cet article Ecouter cet article

Devant la presse locale ce jeudi 24 août 2023, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha a annoncé les mesures préventives et sécuritaires prises à la veille du scrutin du 26 août prochain. Au nombre de celles-ci, la fermeture des débits de boissons à compter de demain à 22 heures.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse animée ce jeudi 24 août 2023 que le ministre de l’Intérieur s’est dit anxieux quant aux prémices des heurts en cette période électorale. Pour se prémunir des casses et autres débordements qui pourraient troubler l’ordre public, le gouvernement a pris une pile de mesures dites sécuritaires.

Les débits de boissons fermés entre le 25 et le 26 août prochain

Si le membre du gouvernement a annoncé la fermeture des frontières maritimes et terrestres, ce dernier n’a pas manqué de souligner que les « débits de boissons seront fermés dès le vendredi 25 août 2023 à 22 heures. Et ce, jusqu’à samedi 26 août 2023 à 24 heures ». Une annonce qui ne devrait pas faire des heureux.

Pour une frange de la population, les espaces de loisirs devraient continuer à fonctionner. Il s’agit principalement des détenteurs de ces espaces de loisirs qui y tirent leurs moyens de subsistance. Seulement, cette mesure préventive devrait amener le gouvernement à accompagner ces entrepreneurs pour combler leur manque à gagner.

La force publique appelée à veiller à l’application de cette injonction

Si le ministre Lambert-Noël Matha n’a expressément pas enjoint les forces de l’ordre à veiller à l’application de cette mesure, il va de soi que policiers et gendarmes pourraient effectuer des contrôles inopinés dans les grandes artères et quartiers des villes de l’ensemble du territoire national.

Aussi notons que ce ne serait pas la première fois que les bars, snack-bars, boîtes de nuit et autres espaces sont fermés pour des raisons électorales. Seule zone d’ombre, l’extension de cette mesure aux sites de loisirs et de plaisance, ainsi que de divertissements tels que les plages et les terrains de sport. Le gouvernement devrait se prononcer bien que ces lieux ne soient principalement ouverts qu’en journée.