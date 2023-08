Élections Gabon 2023 : Ferdinand Demba et l’UDIS déclinent leur projet pour Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ferdinand Demba et ses colistiers entendent bien défendre les couleurs de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) aux élections municipales dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo. C’est dans cette optique qu’ils ont donné rendez-vous aux populations de Virié 1 (Petit village) dimanche 20 août 2023, afin de présenter leur programme de société.

Conquérir la mairie du premier arrondissement de la commune d’Owendo. C’est l’objectif que s’est assigné l’UDIS, à travers la liste portée par le candidat à la députation Ferdinand Demba. À l’occasion du lancement officiel de leur campagne électorale, les colistiers ont organisé un grand meeting ce dimanche 20 août à Virié 1 au cours duquel, ils ont présenté leur programme intitulé L’Arche du social.

L’intégration sociale comme levier de développement

En effet, cette vision pour les populations du 1er arrondissement d’Owendo se compose d’un plan en 4 axes, qui repose sur 5 propositions fortes. En effet, Ferdinand Demba et ses colistiers entendent créer des espaces de rencontre afin de valoriser l’intégration par la culture, renforcer le soutien aux associations, développer des services publics de proximité, améliorer le cadre de vie et l’environnement urbain et renforcer la démocratie locale en rendant les citoyens acteurs des décisions qui les impactent.

Le candidat aux locales à Owendo Ferdinand Demba © GMT



Soucieux et conscient des besoins de ses compatriotes, Ferdinand Demba a d’ores et déjà tenu à les rassurer quant à sa détermination à appliquer ce programme. « Nous nous présentons à vous aujourd’hui pour vous proposer notre vision d’une ville où chacun trouve sa place, où la diversité est une richesse, où la solidarité est une valeur. Nous croyons en l’intégration sociale comme levier de développement, de cohésion et de paix. C’est pourquoi, nous nous engageons à mettre en œuvre l’Arche du social », a-t-il indiqué.