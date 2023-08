Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président de la Haute autorité de la communication (HAC) Germain Ngoyo Moussavou a réceptionné ,le lundi 31 juillet 2023, un lot important de matériel de monitoring. Une acquisition qui servira d’optimiser le travail des médias audiovisuels pendant la période électorale.

En vue de la bonne tenue des élections présidentielle, législatives et locales prévues pour le 26 août 2023, que ce matériel a été offert à la la Haute Autorité de la Communication. Une dotation de pointe reçue par Germain Ngoyo Moussavou, le lundi 31 juillet dernier.

Une solution à point nommé

En effet, cette saisie vient répondre au besoin urgent qu’avait la HAC en matière de matériel. Il s’agit donc d’une solution qui devra aider le régulateur à accroître sa capacité de veille sur toute l’étendue du territoire nationale. Notamment dans un contexte aussi particulier et sensible qu’est la période électorale. Il faut souligner que cette dotation a été effectuée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Une satisfaction, pour Germain Ngoyo Moussavou et son équipe qui faisait face à un problème d’obsolescence de son monitoring. A l’heure où nous couchons ces lignes, l’installation provisoire d’une partie de ce matériel a débuté dans la salle des réunion de l’organe régulateur. Un emplacement en attendant son aménagement dans les bâtiments techniques de la HAC. D’ailleurs toujours en attente de réfection.

Qu’est-ce que c’est que la HAC?

Pour rappel, la Haute Autorité de la Communication a entre autres pour missions en période électorale de faire respecter une déontologie des journalistes et diffuseurs de nouvelles, montrer de la fermeté dans l’application de ces principes pour maintenir l’unité du pays et la paix civile et bien d’autres.

Elle est également amenée, à travers sa commission d’égal accès, à assurer au sein des médias du service public une équité de traitement entre les candidats, partis politiques ou groupements de partis politiques en période électorale. Le matériel reçu devrait donc renforcer les capacités de l’institution dans ces missions régaliennes.