Élections 2023 : un bulletin unique pour la présidentielle et les législatives

C’est par le biais d’une communication rendu public ce mardi 1er aout 2023 que le Centre gabonais des élections a tenu à apporter des éclaircissements sur les modalités pratiques des bulletins de vote pour les élections générales du 26 août 2023. Ainsi, l’organe en charge de l’organisation des élections politiques au Gabon a annoncé que l’opération de vote se déroulera à travers un bulletin de vote pour la présidentielle et les législatives.

C’est à l’issue d’une assemblée plénière qui s’est tenue ce lundi 31 juillet 2023 conformément à l’article 68 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée que le Centre Gabonais des Élections, a arrêté les modalités des bulletins de vote pour les élections générales. Soucieux de garantir des élections apaisées et transparentes, il a annoncé que le vote se fera via un bulletin unique.

Ainsi, le principe d’un bulletin unique combinant l’élection du Président de la République et celle des députés à l’Assemblée nationale a été arrêté par le CGE. L’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux quant à elle se déroulera sur un bulletin distinct. Pour le président de cet organe, Michel Stephane Bonda constitue une « réelle opportunité pour les électeurs au travers de l’acquisition d’un nouvel outil de facilitation du système électoral ».

Concernant les candidats indépendants, ces derniers vont disposer de bulletins distincts garantissant leur expression. D’un point de vue pratique, ce nouveau procédé permettra la facilitation du vote pour l’électorat, la réduction du temps de passage dans les bureaux de vote, la prévention des tensions politiques et sociales, électorales et post-électorales générées par le climat de suspicion habituel, mais surtout la réduction des contraintes budgétaires et des coûts élevés.