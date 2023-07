Élections 2023 : Opiangah en porte-étendard des jeunes du mapane et de la rue

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 29 juillet 2023, le stade de Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville a servi de cadre, une fois de plus, à un meeting géant du président de l’Union pour le développement et l’intégration sociale (UDIS) Hervé Patrick Opiangah. Une rencontre à cœur ouvert avec les jeunes du mapane qui a été l’occasion pour ce dernier de leur réaffirmer son engagement à être à leur côté, notamment en matière de développement par le social.

Au cours de cette rencontre qui a réuni entre 8 000 et 10 000 personnes, le leader de l’Union pour le développement et l’intégration sociale a tenu à revenir longuement sur son vécu et sur la nécessité de se prendre en main. Pour HPO, comme on l’appelle affectueusement, si la société a des préjugés sur la jeunesse du mapane, il revient à chacun de se responsabiliser.

Hervé Patrick Opiangah au contact des jeunes du Mapane © GMT

S’il a reconnu les difficultés qui jonchent la vie des jeunes des quartiers sous-intégrés, il a invité ces derniers à ne pas succomber à la fatalité. « C’est justement parce que c’est difficile que nous devons trouver notre voie. Ce que je fais aujourd’hui c’est pour anticiper sur l’avenir. Pour qu’on ne se serve pas de vous pour casser, piller ou bruler », a-t-il martelé.

Hervé Patrick Opiangah en porte voix des jeunes du Mapane

Le meeting qui a duré près de trois heures a connu des moments forts, notamment l’entonnement de l’hymne nationale par l’ensemble de la foule pour marquer son appartenance à la Nation. Au terme de ce moment symbolique, le leader de l’UDIS a invité ces jeunes venus par milliers, de tous les quartiers sous-intégrés du Grand Libreville, à ne pas se laisser instrumentaliser par les oiseaux de mauvais augure, quel que soit leur bord politique. Pour Hervé Patrick Opiangah, quelle que soit la prochaine personnalité qui sera élue à la tête du pays, il était nécessaire de faire désormais entendre la voix du mapane.

Le président de l’UDIS Hervé Patrick Opiangah échangéant avec les jeunes © GMT



Pour ce faire, celui qu’ils ont reconnu comme leur interlocuteur privilégié n’a pas manqué de réaffirmer sa volonté de poursuivre son combat pour faire entendre la voix des jeunes au plus haut niveau de l’État. « Je suis en train de vous dire pour cette année, faites en sorte que vous n’écoutiez que ma voix. Quand je vous dirai que c’est à gauche, vous irez à gauche, à droite, vous irez à droite parce que je serai à même de venir vous dire les yeux dans les yeux pourquoi », a-t-il martelé.