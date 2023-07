Élections 2023 : Melvin Gondjout et Cie à la conquête du 3ème arrondissement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 22 juillet 2023, le candidat aux élections législatives d’août prochain pour le 1er siège du 3ème arrondissement de Libreville, Melvin Gondjout Indjedjet a animé une causerie politique. Occasion pour ce dernier de décliner ses ambitions pour cet arrondissement dont il est originaire, mais aussi de présenter officiellement son suppléant et ses colistiers investis aux locales.

A quelques semaines des prochaines échéances électorales, le paysage politique tend peu à peu à s’animer. C’est notamment le cas dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville où les membres du Front populaire de la jeunesse (FPJ) avec ont tenu à communier avec les populations de cette circonscription. À cet effet, Melvin Gondjout Indjedjet, candidat aux législatives, a procédé à la présentation de ses acolytes.

Tous ensemble à la conquête du 3ème arrondissement

C’est le leitmotiv du leader du FPJ. Profitant de cette occasion, ce dernier a appelé à un large rassemblement pour garantir une victoire éclatante lors des législatives et locales du 26 août prochain. « Aujourd’hui, nous nous levons pour la justice, l’équité et le véritable développement dans nos quartiers sous-intégrés », a déclaré Melvin Gondjout Indjedjet.

Il faut souligner que la liste du Front populaire de la jeunesse est composée en majorité de jeunes de tous les quartiers que compte le 3ème arrondissement. Une véritable melting-pot afin que toute la jeunesse gabonaise en prenne exemple. «Nous vous demandons d’envoyer à l’assemblée nationale des jeunes qui sont épris de l’amour véritable pour cette nation que nous chérissons tous et toutes »,a martelé le leader du FPJ.

Vers un duel Melvin Gondjout – Ossouka Raponda

En effet, face à l’armada du Front populaire de la jeunesse dans le 1er siège du 3ème arrondissement de Libreville se dresse Rose Christiane Ossouka Raponda. La vice-présidente de la République a été investie par le Parti Démocratique Gabonais (PDG) pour la conquête dudit siège. Mais pour Melvin Gondjout Indjedjet, tout est possible dans cette bataille qui promet. Il s’est notamment dit prêt à se donner corps et âme afin que le FPJ sort de ces élections avec une victoire « cash et sans bavure ».