Élections 2023 : l’UNOCA invite la société civile à « dissiper les discours de haine et de division »

Ce lundi 21 août 2023, le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA) a reçu les membres de la Société civile. À quelques jours du scrutin, il était question pour Abdou Barry d’appeler au renforcement et au maintien de la paix en cette période électorale.

Après avoir reçu le 9 août dernier la plateforme politique « Alternance 2023 » et après avoir rencontré le président sortant, Ali Bongo Ondimba, le 11 août, le chef de l’UNOCA a échangé avec les membres de la Société civile ce lundi 21 août. Une rencontre qui s’est déroulée en présence de la coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, Savina Ammassari.

L’UNOCA pour un renforcement de la paix durant les Élections

Durant les discussions avec la société civile, le Chef de l’UNOCA a exhorté ses hôtes au maintien de la paix. « A 5 jours du scrutin et le message principal que nous avons partagé, c’est un message de paix », a-t-il indiqué. Ainsi, la société civile gabonaise composée de chaque partie de la population est appelée à être « des ambassadeurs de la paix. Qu’ils travaillent à dissiper les discours de haine, de division ».

Pour Abdou Abarry, il faut à tout prix éviter le chaos vécu par les populations après les résultats des présidentielles d’août 2016. Pour ce dernier, les élections présidentielles, législatives et locales doivent se tenir dans le calme et la quiétude. Et ce pendant, avant et surtout après le scrutin. Les membres de la société civile ont donc été invités à faire le relais auprès des leurs.

La société civile en relais du message de l’UNOCA

Au terme des échanges, la société civile pour sa part s’est portée garante pour relayer le message du représentant. Une initiative qui va se matérialiser à travers la sensibilisation, « le rôle que nous avons à jouer est de sensibiliser toutes les populations dans l’ensemble. Afin que ces élections se passent de manière paisible », a souligné Olivier Idouma.



Non sans manquer d’appeler les jeunes à remplir leur devoir, celui de voter. « Que les jeunes aillent mettre leur bulletin de vote dans l’urne et que leur voix soit prise en compte ». Pour les candidats « que le vainqueur félicite le vaincu et le vaincu le vainqueur ».