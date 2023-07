Élections 2023 : l’opposition appelle les Gabonais à être en alerte !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les préparatifs pour les élections générales suivent leur cours, les conditions de leur organisation continuent de susciter des mécontentements au sein de l’opposition. La causerie organisée le 21 juillet dernier par la plateforme Alternance 2023, a été une nouvelle fois l’occasion pour son président en exercice, François Ndong Obiang, d’affirmer ces protestations et d’appeler les Gabonais à rester vigilants.

La plateforme Alternance 2023 maintient sa mobilisation pour la transparence électorale à l’occasion des scrutins présidentiel, législatif et local d’août prochain. C’est dans cet élan qu’elle s’est rassemblée le 21 juillet 2023 dernier à son siège, pour revenir sur les derniers développements relatifs à l’organisation des élections. Tout en prédisant une fraude évidente qui se prépare, elle se dit toujours mobilisée.

Les conditions d’une fraude organisée

C’est d’un air grave que François Ndong Obiang est revenu sur les conditions d’organisation de ces élections. Après avoir dénoncé la légèreté avec laquelle le processus de révision des listes électorales s’est fait et les conditions de mise en place des bureaux des commissions électorales, il dénonce une volonté de passer en force, avec la réforme « scandaleuse » sur les enveloppes accolées et les représentants des candidats au sein des bureaux de vote.

Selon le président du mouvement Réagir, cela dénote d’une impréparation manifeste du gouvernement. Il poursuit en affirmant que « Tous les candidats doivent être représentés dans tous les bureaux de vote car ils ont tous payé leur caution. Et s’ils veulent effacer l’enveloppe accolée, ils amènent le bulletin unique ». En effet, cette proposition est celle que les oppositions avaient formulée en 2022 dans le fameux mémorandum adressé à la Cour constitutionnelle et que le gouvernement a subtilement retourné à son avantage.

Nous demandons au peuple Gabonais d’être en alerte rouge

Selon Alternance 2023, ces changements orchestrés en plein processus électoral sont la preuve que « les prochaines élections ne seront ni transparentes, ni démocratiques, ni crédibles ». c’est pourquoi, elle « invite tous les patriotes à demeurer mobilisés afin de faire échouer ces manœuvres puériles du pouvoir ». « Nous demandons au peuple Gabonais d’être en alerte rouge », a poursuivi François Ndong Obiang.

Selon lui, les tripatouillages n’auront plus lieu et il prévient d’ores et déjà « Soit ils reculent pour construire ensemble un cadre électoral qui garantisse la paix au Gabon, soit il n’y aura pas d’élection ». Mais surtout, l’opposition invite les Gabonais à ne pas jouer le jeu du pouvoir « Nous invitons tous les patriotes, à respectueusement déconseiller le choix de l’abstention et de la démission, car le pouvoir compte sur cette résignation et ces découragements pour se donner les chances de mieux s’imposer par la force ».

Dans un élan patriotique, François Ndong Obiang a lancé un appel aux Gabonais « Vous peuple gabonais, Alternance 2023 exige de vous la vigilance, la concentration et l’observation afin de protéger votre âme et la dimension patriotique qui vous habite. On vous demande d’être subrepticement attaché à la résolution ferme que si le pouvoir en place n’organise pas le recul souhaité, il n’y aura pas d’élection ». Un message qui n’a pas laissé la foule insensible.