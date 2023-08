Élections 2023 : le CGE opte pour un dépouillement des votes sur trois tableaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Centre gabonais des élections (CGE) a, par le biais d’un communiqué rendu public le mardi 1er août dernier, apporté des éclaircissements sur les modalités pratiques du dépouillement des votes pour les élections générales du 26 août 2023. Chargé de l’organisation des élections politiques, le CGE a annoncé que l’opération de dépouillement se déroulera sur trois tableaux pour la présidentielle, les législatives et les locales.

À l’issue de l’assemblée plénière qui s’est tenue le lundi 31 juillet 2023 dernier, le Centre Gabonais des Élections a arrêté les modalités de dépouillement des votes. Conformément à l’article 68 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, le CGE a indiqué que celui-ci se fera sur trois tableaux.

Le CGE pour une facilitation du processus de dépouillement

Les élections couplées du 26 août prochain sont inédites pour le Gabon. En effet, les électeurs auront à voter pour la présidentielle, les législatives et les locales. Raison pour laquelle, le CGE a fait le choix d’un dépouillement des votes transcrits sur trois tableaux contrairement à l’unique tableau lors des élections politiques antérieures.

Pour Michel Stéphane Bonda, président du CGE, « le processus de dépouillement après le vote est appelé à se dérouler selon les modalités habituelles avec cependant l’adjonction de deux tableaux». Les membres des bureaux de vote transcriront donc les résultats du dépouillement sur trois tableaux.

Trois tableaux pour les Élections 2023

C’est plus explicitement ce à quoi il faudra s’attendre lors du dépouillement des votes au soir du 26 août prochain. Les trois tableaux permettront de distinguer les voix de la présidentielle, des législatives et des locales.

Ces derniers sont « dédiés à l’affichage des résultats de l’élection du président de la République, des députés et celle des membres des conseils municipaux et départementaux », a souligné le président du CGE. Des assurances ont également été données concernant la transparence de ces différents scrutins.