Élections 2023 : la HAC lance les travaux de la Commission d’égal accès aux médias

La Haute autorité de la communication (HAC) a procédé, le vendredi 21 juillet 2023, au lancement des activités de la Commission d’égal accès des candidats et des partis ou groupements de partis politiques aux médias du service public en période électorale. Aussi, Germain Ngoyo Moussavou a appelé les commissaires au sens de la responsabilité pour l’exécution de leurs missions.

Mise en place le 10 juillet 2023, cette commission ad hoc est placée sous la direction de la Haute autorité de la communication. Elle vise à veiller au respect par les médias publics à l’égal accès des candidats et des partis ou groupement de partis politiques aux médias du service public en période électorale. Et ce, conformément au décret n°203/PR/2018 du 07 août 2018 qui fixe les principes et modalités.

Les médias, premiers témoins des scrutins électoraux

À l’entame des travaux, le patron de la HAC a remercié le Chef de l’Etat Ali. Lequel serait l’instigateur de la création de cette commission qui participe à la consolidation de la démocratie. Germain Ngoyo Moussavou a également exhorté les commissaires à placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes. Afin de favoriser un scrutin apaisé.

Il faut souligner que la Commission d’égal accès des candidats et des partis ou groupements de partis politiques aux médias du service public en période électorale obéit à une composition plurielle. En sa qualité de 4ème pouvoir, elle se veut être le principal témoin de ces élections générales qui se tiendront le 26 août 2023.

Composition de la Commission

C’est le décret n°203/PR/ 2018 du 07 août 2018 qui fixe les principes et modalités réglementant ladite commission dont le rôle est, entre autres, de garantir l’expression du pluralisme d’opinions et d’assurer l’égal accès aux médias des candidats et des partis ou groupements de partis politiques pendant la période électorale.