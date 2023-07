Élections 2023 : Alexandre Awassi appelle à la préservation de la paix

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 18 juillet 2023, le député du 2ème arrondissement de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué Alexandre Awassi était face à la presse nationale et internationale. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, il était question pour ce dernier d’appeler l’ensemble des protagonistes à la préservation de la paix, gage d’une stabilité partagée, dans ce contexte électoral inédit.

Au cours de cette rencontre avec les hommes et femmes de média, le député sortant de Moanda, a tenu à adresser un message à l’ensemble des forces vives de la nation impliquées dans le processus. Une sortie qui intervient dans un contexte particulièrement tendu, notamment du fait de la modification du Code électoral qui avait conduit les leaders de l’opposition à exprimer leur indignation au Sénat.

Plaidoyer pour la paix

Ainsi, aux autorités en charge de l’organisation des élections, Alexandre Awassi a appelé ces dernières « à faire preuve de diligence et d’impartialité afin que ces élections soient libres, transparentes et inclusives de sorte à offrir à nos compatriotes une hauteur d’expérience politique appréciable ». Il a ensuite invité l’ensemble des acteurs politiques « à la retenue et à la responsabilité lors de ces joutes électorales pour éviter les heurts ».

Le député de Moanda tout en condamnant les discours de haine, n’a pas manqué de rappeler les événements malheureux de 2016 « qui ne sont en rien positivement mémorables ». Poursuivant dans la même lancée, le natif de Moanda a rappelé la responsabilité historique des médias qui permettent « l’écriture de l’histoire ». D’un ton ferme, il les a invités à ne pas permettre l’absurde, « ne diffusez pas les choses piètres que disposent les acteurs politiques dans l’optique d’avoir des voix » s’est-il exclamé.



Enfin, Alexandre Awassi s’est adressé aux Gabonais, qu’il invite à « ne pas tomber dans les fourberies des hommes politiques en perte de vitesse ». Convoquant des références historiques, il rappelle à ses compatriotes que le plus grand des combats réside dans l’affirmation de la paix. Un message qui sonne comme une alerte face à ces pourvoyeurs de « discours mécréants ».